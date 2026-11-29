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इसके कारण ये छात्र बिना जूता-मोजा के ही सर्दी शुरू होने के बाद भी विद्यालय जाने को विवश हैं। इनमें से 463 छात्र ऐसे हैं जो डुप्लीकेट हैं। वहीं, 374 छात्र ऐसे हैं जिनकी उम्र में गड़बड़ी है।जिले के 2706 परिषदीय विद्यालयों में ढाई लाख से अधिक छात्र पंजीकृत हैं। शासन की ओर से छात्रों को जूता-मोजा सहित अन्य शैक्षिक सामग्री खरीदने के लिए धनराशि सीधे अभिभावकों के खातों में भेजी जाती है।हालांकि, सत्यापन और अन्य तकनीकी कारणों से 11588 छात्रों के अभिभावकों के खातों में अभी तक जूता-मोजा की धनराशि नहीं पहुंच सकी है। इनमें डुप्लीकेट और उम्र संबंधी गड़बड़ी वाले छात्रों का मामला भी शामिल है। ऐसे में पात्र छात्रों को योजना का लाभ मिलने में देरी हो रही है। इसके चलते ये छात्र बिना जूता-मोजा के विद्यालय जाने को विवश हैं।वहीं, विभाग की मानें तो परिषदीय विद्यालयों में पंजीकृत ढाई लाख छात्रों के डाटा की जब जांच की गई तो इसमें 463 छात्र ऐसे मिले हैं जो डुप्लीकेट हैं। वहीं, 374 छात्र ऐसे भी मिले हैं जिनकी उम्र में गड़बड़ी है। इसके कारण ठंड के मौसम में ये विद्यार्थी बिना जूता-मोजा के ही विद्यालय जाने को विवश हैं।00पल्हनी और सठियांव में सबसे अधिक डुप्लीकेट छात्रजनपद के 22 विकास खंडों में अगर डुप्लीकेट छात्रों की स्थिति देखें तो सबसे अधिक डुप्लीकेट 45 छात्र पल्हनी और दूसरे नंबर पर सठियांव में 44 छात्र हैं। इसके अलावा आजमगढ़ नगर में 18, पल्हना में 10, मेंहनगर में 29, तरवां में 0, लालगंज में 18, मार्टीनगंज में 16, ठेकमा में 25, फूलपुर, पवई, मुहम्मदपुर, अतरौलिया और मिर्जापुर में 0, कोयलसा में 16, अहरौला में 29, महराजगंज में 29, हरैया में 19, बिलरियागंज में 9, अजमतगढ़ में 42, तहबरपुर में 19, रानी की सराय में 35 और जहानागंज में 37 डुप्लीकेट छात्र हैं।00अहरौला में सबसे अधिक उम्र की गड़बड़ी के मामलेजनपद के 22 विकास खंडों और नगर क्षेत्र की स्थिति देखें तो उम्र की गड़बड़ी वाले छात्रों के मामले में अहरौला ब्लाक सबसे आगे है। यहां पर सबसे अधिक 169 उम्र में गड़बड़ी के मामले आए हैं। इसके अलावा अतरौलिया, कोयलसा, महराजगंज, हरैया, बिलरियागंज, तहबरपुर, सठियांव, मिर्जापुर, मोहम्मदपुर, पवई, फूलपुर और ठेकमा में उम्र की गड़बड़ी के एक भी मामले नहीं हैं। जबकि अहरौला में 169, अजमतगढ़ में एक, रानी की सराय में एक, पल्हनी में 31, जहानागंज में 41, मार्टीनगंज में 23, लालगंज में 24, तरवां में 50, मेंहनगर में 14, पल्हना में 19 और आजमगढ़ नगर में एक बच्चे की उम्र में गड़बड़ी मिली है।00 वर्जनज्यादातर अभिभावकों के खातों में जूता-मोजा की धनराशि भेज दी गई है। जिन लोगों का डाटा मिसमैच है, आधार कार्ड में गड़बड़ी है, जो छात्र डुप्लीकेट मिले हैं या जिनकी उम्र संदिग्ध मिली है, ऐसे लोगों की धनराशि नहीं भेजी गई है। -राजीव पाठक, बीएसए।