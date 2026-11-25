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सुभासपा अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने सपा नेता आजम खान पर निशाना साधते हुए कहा कि वह मुसलमानों को केवल वोट बैंक और गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, जबकि असदुद्दीन ओवैसी शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी की बात करते हैं। उन्होंने सपा-कांग्रेस गठबंधन पर भी तंज कसते हुए कहा कि सपा ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर कांग्रेस को सीधा संदेश दे दिया है कि जितनी सीटें मिल रही हैं, उतनी लें, नहीं तो अपना रास्ता देखें। वह बुधवार को भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह की पुत्री के विवाह समारोह में शामिल होने भवानीपुर पहुंचे थे।

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