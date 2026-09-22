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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Homeowner clashes with priests during puja three people shot in azamgarh

आजमगढ़ ट्रिपल मर्डर में पुलिस का आया बयान, इस वजह से हुई तीन लोगों की हत्या

Tue, 22 Sep 2026 11:34 PM IST
Pragati Chand
Pragati Chand Pragati Chand
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:34 PM IST
Homeowner clashes with priests during puja three people shot in azamgarh
यूपी के आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के शंभूपुर गांव में मंगलवार शाम पूजा के दौरान हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। आरोप है कि बाजार से घर पहुंचे अरविंद सिंह ने पंडितों से आधार कार्ड मांगने को लेकर हुए विवाद के बाद पिस्टल से फायरिंग कर दी। इस घटना में पत्नी बबीता सिंह, पंडित महेंद्र पाठक व पंडित अखिलेश मिश्रा की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और तीन बच्चों संग कमरे में कैद आरोपी को बाहर निकालने के प्रयास में जुटी हुई है। वहीं, घटन स्थल पर फॉरेंसिक और पुलिस टीम जांच कर रही है।
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