Azamgarh News: नुक्कड़ नाटक से योजनाओं का संदेश

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आजमगढ़। सेवा संकल्प अभियान के तहत मंगलवार को ‘नमो सेवा गाथा-अनकही कहानियां’ कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और नुक्कड़ नाटकों के जरिए जनकल्याणकारी योजनाओं का संदेश दिया गया। अतरौलिया विधानसभा के बड़ा बाबा स्थान समेत प्रमुख स्थलों पर संस्कृति विभाग के कलाकारों ने लोकभाषा, गीत-संगीत और अभिनय के माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी। वहीं, दुर्वासा ऋषि आश्रम में महायज्ञ और प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने राष्ट्र कल्याण, शांति, समृद्धि और विकसित भारत-2047 के संकल्प की सिद्धि के लिए विशेष प्रार्थना की। संवाद