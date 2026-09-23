Azamgarh News: सेवा संकल्प में कहीं करियर की पाठशाला, कहीं गोशाला में सफाई

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डीएवी इंटर कॉलेज में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय की ओर से हुई काउंसिलिंग में विद्यार्थियों को कॅरिअर विकल्प, कौशल विकास, सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकरण और रोजगार मेलों की जानकारी दी गई। सहायक निदेशक सेवायोजन राममूर्ति ने कहा कि विद्यार्थी अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार लक्ष्य तय कर जरूरी कौशल हासिल करें। जिला सूचना अधिकारी डॉ. पंकज कुमार ने विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। अनुदेशक अवधेश कुमार ने रोजगार मेलों की प्रक्रिया समझाई। उधर, बूढ़नपुर क्षेत्र के हुसेपुर सनूप की गोशाला में भाजपा जिलाध्यक्ष लालगंज विनोद राजभर, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव और बीडीओ कोयलसा सागर सिंह ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया। तीनों ने झाड़ू लगाई और गोबर उठाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इसके बाद गोवंशों को गुड़, चना और केला खिलाया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत सचिव आलोक सिंह, डॉ. मनोज दुबे, रामशंकर वर्मा, अंकित गुप्ता, सनी सिंह और रिखू पटेल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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आजमगढ़। सेवा संकल्प अभियान के तहत मंगलवार को जिले में युवाओं को रोजगार की राह दिखाई गई तो गोशाला में स्वच्छता का संदेश दिया गया। डीएवी इंटर कॉलेज में विद्यार्थियों की कॅरिअर काउंसिलिंग हुई। वहीं हुसेपुर सनूप स्थित गोशाला में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने खुद झाड़ू लगाकर सफाई की और गोवंशों को गुड़, चना व केला खिलाया।