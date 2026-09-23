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यूपी में चार कत्ल, आरोपी भी ढेर: बीवी-बेटे और दो पुजारियों की हत्या, घर में कैद कातिल भी एनकाउंटर में मारा गया

Wed, 23 Sep 2026 07:22 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़ Published by: Sharukh Khan Updated Wed, 23 Sep 2026 07:22 AM IST
सार

यूपी का आजमगढ़ जिला चार हत्या से दल उठा। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को भी मुठभेड़ में मार डाला। भाई की आत्मा की शांति के लिए पूजा कराने से नाराज युवक ने इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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Azamgarh murder case Accused Arvind killed in encounter who killed his wife priests and son shot dead
Azamgarh murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक शख्स ने अपने घर पर चार लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतकों में उसकी पत्नी, बेटा और दो पुजारी शामिल हैं। घर में कैद आरोपी भी मुठभेड़ में मारा गया, जिससे कुल पांच मौतें हुईं।


पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि अरविंद नाम के आरोपी ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। आरोपी ने अपने अन्य बच्चों को एक कमरे में बंद कर लिया था। 
Azamgarh murder case Accused Arvind killed in encounter who killed his wife priests and son shot dead
आरोपी अरविंद की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण करने और बच्चों को सुरक्षित छोड़ने के लिए मनाने का प्रयास किया। बातचीत के दौरान पुलिस ने उसके परिवार के सदस्यों की भी मदद ली। लेकिन आरोपी ने पुलिस और अपने परिवार को गोली मारने की धमकी दी। 

 
Azamgarh murder case Accused Arvind killed in encounter who killed his wife priests and son shot dead
मृतक बबीता की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
उसने बच्चों को भी जान से मारने की धमकी दी। इसी बीच, उसने अपने ही बेटे को गोली मार दी, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। गोली चलने की आवाज सुनकर पुलिसकर्मी तुरंत कमरे में घुस गए। अंदर घुसते ही आरोपी ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।
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Azamgarh murder case Accused Arvind killed in encounter who killed his wife priests and son shot dead
Azamgarh - फोटो : ANI
पुलिस ने आरोपी को चेतावनी दी और हवा में भी गोली चलाई। इसके बावजूद, आरोपी लगातार फायरिंग करता रहा और आत्मसमर्पण नहीं किया। अपनी आत्मरक्षा और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इस जवाबी कार्रवाई में आरोपी अरविंद गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई।
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Azamgarh murder case Accused Arvind killed in encounter who killed his wife priests and son shot dead
वारदात के बारे में लोगों को बताता पंडितों के साथ आया युवक - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
बेटे की भी हुई मौत, पत्नी और पुजारियों की पहले ही की थी हत्या
इस घटना में आरोपी अरविंद और उसके बेटे दोनों की मौत हो गई। इससे पहले, उसने अपनी पत्नी और दो पुजारियों की भी हत्या कर दी थी। पुलिस ने बताया कि सभी मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। पुलिस घटना के पीछे के कारणों की जांच कर रही है।
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