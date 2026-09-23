Azamgarh News: आरक्षण पर अरुण राजभर ने सपा विधायक को घेरा

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अहरौला। बेरांव गांव में मंगलवार को जन चौपाल में सुभासपा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने आरक्षण के मुद्दे पर सपा विधायक डॉ. संग्राम यादव को घेरा। उन्होंने कहा कि हर जाति में गरीब हैं, इसलिए आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए। संविधान में दलित, पिछड़े और शोषित वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन इसका लाभ लेने के बाद आईएएस, आईपीएस, मंत्री और विधायक बनने वालों को लगातार आरक्षण की जरूरत पर उन्होंने सवाल उठाया। राशन में कम अनाज देने और कालाबाजारी पर कार्रवाई की बात कही। महिलाओं की मांग पर प्रदेश में शराबबंदी के लिए संघर्ष का ऐलान किया। इस दौरान दीपक सिंह, रमाशंकर राजभर, कुलदीप राजभर, डॉ. राजेश, गीता चौहान व बीना गौड़ मौजूद रहीं। संवाद