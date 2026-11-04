दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, हादसे में मासूम की मौत;video

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आजमगढ़ जिले में एक बाइक पर पांच लोगों का सवार होना और हेलमेट के बिना सफर करना एक परिवार के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया। पवई-कलान मार्ग पर सोमवार दोपहर दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में 10 वर्षीय आदर्श उर्फ अंश की मौत हो गई, जबकि दोनों बाइकों पर सवार अन्य लोग घायल हो गए। हादसे के बाद दूसरी बाइक का चालक मौके से भाग निकला।

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