{"_id":"6aeb37eb10990fb83403aa90","slug":"video-azamgarh-police-accused-of-vandalizing-homes-and-misbehaving-with-women-subhaspa-lays-siege-to-police-station-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"आजमगढ़: पुलिस पर घरों में तोड़फोड़ और महिलाओं से अभद्रता का आरोप, सुभासपा ने घेरा थाना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अहरौला (आजमगढ़)। सोफीगढ़ गांव में मंगलवार की मध्यरात्रि पुलिस की कार्रवाई को लेकर बुधवार सुबह हंगामा हो गया। सुभासपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी समेत पांच लोगों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी पर पार्टी के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में महिलाएं अहरौला थाने पहुंच गईं। उन्होंने पुलिस पर चार घरों में घुसकर तोड़फोड़ करने, महिलाओं से अभद्रता और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए थाने का घेराव किया। करीब दोपहर 12 बजे पुलिस ने हिरासत में लिए गए पांचों लोगों को छोड़ दिया। आधी रात गांव पहुंची थी पुलिस ग्रामीणों का आरोप है कि मंगलवार रात अहरौला थानाध्यक्ष समेत दर्जनों पुलिसकर्मी तीन वाहनों से सोफीगढ़ गांव पहुंचे थे। पुलिस ने चार घरों में घुसकर तलाशी ली। इस दौरान सीसीटीवी का डीवीआर और घरों के अन्य सामान तोड़ने का भी आरोप लगाया गया। पुलिस ने सुभासपा के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी खुशरब्बे अहमद, आसिफ, सलमान, कल्लू उर्फ आसिफ और टुन्नू को हिरासत में लिया था। सुबह थाने पहुंच गए पार्टी पदाधिकारी और महिलाएं पांच लोगों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी पर अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव मुस्ताक उर्फ गुड्डू, अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के अल्पसंख्यक मोर्चा के अब्दुल मजीद, प्रदेश युवा मंच के महासचिव दीपक सिंह, अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष अशोक गौड़ और कुलदीप राजभर समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थाने पहुंच गए। उनके साथ संबंधित परिवारों की महिलाएं भी थीं। महिलाओं ने लगाए मारपीट और अभद्रता के आरोप ग्रामीण नन्हे ने आरोप लगाया कि वह लुधियाना में मजदूरी करता है और मंगलवार रात ही गांव लौटा था। रात में पुलिस उसके बेटे को उठा ले गई। उसने अपनी 16 वर्षीय बेटी के साथ भी अभद्रता किए जाने का आरोप लगाया। सकीना ने दरवाजा तोड़कर पेट में मारने, हिना ने घर में सोते समय मारपीट करने और जैनब ने अपने दो बच्चों के साथ मारपीट किए जाने का आरोप लगाया। इसके अलावा फूला, गुलशन, सायरा, शबाना और कोसरी ने भी पुलिस पर मारपीट और अभद्रता के आरोप लगाए। नन्हे ने चार लोगों को छोड़ने के एवज में 12 हजार रुपये लेने का भी आरोप लगाया। पांचों को छोड़ा, उच्चाधिकारियों से शिकायत की तैयारी करीब 11 बजे तक सुभासपा के पदाधिकारी थाने पर डटे रहे। बाद में पुलिस ने हिरासत में लिए गए पांचों लोगों को छोड़ दिया। पार्टी नेताओं ने कहा कि वे पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर को ज्ञापन सौंपेंगे। जरूरत पड़ने पर पुलिस अधीक्षक और लखनऊ में उच्चाधिकारियों से मिलकर शिकायत भी करेंगे। सीओ बोले- आरोप बेबुनियाद सीओ बूढ़नपुर विजय सिंह गौर ने कहा कि पुलिस कई मामलों में आरोपित अपराधियों के सत्यापन के लिए गांव गई थी। घरों में तोड़फोड़ किए जाने के आरोप बेबुनियाद हैं।

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