धर्मेंद्र यादव ने कहा- चुनाव आयोग जैसी संस्था से लोगों का विश्वास खत्म

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सदर सांसद धर्मेद्र यादव ने कहा कि चुनाव से पहले एसआईआर कराकर वोट काट दिए गए। जब भेद खुला तो अब कह रहे कि शर्तें हटाकर हम वोट जोड़ देंगे। इससे स्पष्ट है कि राज्यों के चुनाव जितने के लिए यह षड़यंत्र किए गए। अब तो चुनाव आयोग जैसी संस्था पर से लोगों का विश्वास ही खत्म हो चुका है।

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