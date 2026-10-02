यूपी: जमीन गई, नौकरी छिनी और अब उम्र भी नहीं रही... मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन देने वाले 110 लोगों का दर्द

राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर के निर्माण के लिए अपनी जमीन देने वाले परिवारों के सामने आज रोजी-रोटी का संकट खड़ा है। वर्षों पहले जमीन देने के दौरान परिवार के एक सदस्य को मेडिकल कॉलेज में नौकरी देने का भरोसा दिया गया था।

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इसी भरोसे पर कई परिवारों ने अपनी जमीन दी और वर्ष 2012 से मेडिकल कॉलेज में रोजगार करते रहे। लेकिन वर्ष 2025 में सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव के बाद अचानक करीब 110 कर्मचारियों की नौकरी चली गई। अब इनमें कई कर्मचारी 40 से 55 वर्ष की उम्र में दोबारा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं।छंटनी से प्रभावित कर्मचारियों का कहना है कि जब जमीन ली गई थी, तब हमें भरोसा दिया गया था कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलने से उनके जीवन-यापन का रास्ता बना रहेगा।वर्षों तक उन्होंने मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं दीं लेकिन कोलकाता में हुए एक हादसे के बाद शासन स्तर से मेडिकल कॉलेजों की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव करते हुए सुरक्षा की जिम्मेदारी भूतपूर्व सैनिकों को देने का निर्णय लिया गया। इसका सबसे बड़ा असर उन स्थानीय कर्मचारियों पर पड़ा, जिनका रोजगार वर्षों से इसी व्यवस्था से जुड़ा था।