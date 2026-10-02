आजमगढ़ सामूहिक हत्याकांड: शंभूपुर की घटना को जातिगत रंग देने वाली भ्रामक पोस्ट पर एफआईआर, पढ़ें- पूरा मामला

आजमगढ़ पुलिस ने शंभूपुर गांव में हुई गंभीर घटना को जातिगत विवाद और तनाव बताने वाली सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही भ्रामक पोस्टों का खंडन किया है। एसपी डॉ. अनिल कुमार ने कहा कि अब तक की जांच में घटना के जातिगत संघर्ष से संबंधित होने का कोई तथ्य सामने नहीं आया है। जातिगत विवाद बताने वाली पोस्ट करने वाले अकाउंट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।

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