Video: रामायण थीम से सजेगी रामनगरी, 56 घाटों पर जलेंगे 30 लाख दीये

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दीपोत्सव-2026 में रामनगरी को भव्य सजावट और रामायण थीम आधारित आकर्षणों से सजाया जाएगा। छह से आठ नवंबर तक होने वाले आयोजन के तहत सात नवंबर को 56 घाटों पर करीब 30 लाख दीये जलाने की तैयारी है। प्रमुख मार्गों पर 10 भव्य द्वार बनेंगे। राम कथा पार्क और राम की पैड़ी पर 20 सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। डीएम शशांक त्रिपाठी ने कहा कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को नए अंदाज में प्रस्तुत किया जाएगा।

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