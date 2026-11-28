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अयोध्या में सम्मेलन में नदी और पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर हुई चर्चा
अयोध्या में पांचवें अंतरराष्ट्रीय नदी सम्मेलन के दूसरे दिन नदी और पर्यावरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय के निदेशक डॉ. संजीव सिंह और रामायण विद्यालय के प्रति कुलपति डॉ. राजीव कुमार मिश्रा रहे। पर्यावरण विज्ञान के प्रोफेसर सिद्धार्थ शुक्ला ने नदी संरक्षण और पर्यावरण से जुड़े विषयों पर विचार रखे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिवर अफेयर्स के यूपी चीफ कोऑर्डिनेटर डॉ. आनंद कुमार दुबे ने बताया कि आयोजन में नदी एवं पर्यावरण से जुड़े विशेषज्ञों और नगर निगम के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की।
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