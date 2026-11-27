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ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र (सेवानिवृत्त) और सचिव जगदीश आफले के नेतृत्व में टीम ने शिरडी में विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। टीम ने वहां दान की धनराशि की गणना के लिए बने केंद्र में कर्मचारियों की कार्यप्रणाली, दान के वर्गीकरण, पंजीकरण और लेखांकन की प्रक्रिया को बारीकी से देखा। इसके अलावा सुरक्षा, स्वच्छता, प्रसाद वितरण और धार्मिक-सामाजिक गतिविधियों की व्यवस्थाओं का भी अध्ययन किया। ट्रस्ट की टीम अब अध्ययन रिपोर्ट तैयार कर रही है। इसमें उन व्यवस्थाओं का उल्लेख होगा, जिन्हें अयोध्या की परिस्थितियों और राम मंदिर की आवश्यकताओं के अनुरूप अपनाया जा सकता है। ट्रस्ट का उद्देश्य दान प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ श्रद्धालुओं और दानदाताओं के लिए प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाना है।सोने-चांदी के भंडारण की व्यवस्था भी देखीशिरडी में टीम ने दान में प्राप्त सोने और चांदी के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था का भी अध्ययन किया। अयोध्या में रामलला के दरबार में चढ़ावे के रूप में नकदी के साथ बहुमूल्य धातुएं भी अर्पित की जाती हैं। ऐसे में इनके पंजीकरण, लेखांकन और सुरक्षित रखरखाव की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए शिरडी की व्यवस्था से उपयोगी पहलुओं को समझा गया।सिक्कों की गिनती में मशीनों के इस्तेमाल पर विचारराम मंदिर ट्रस्ट के समाचार प्रबंधक सुभाष चंद्र सिंह ने बताया कि अयोध्या में दान प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए सिक्कों की गिनती में मशीनों के इस्तेमाल की संभावना तलाशी जाएगी। अभी बड़ी मात्रा में आने वाले सिक्कों की गणना एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। ऐसे में मशीनों के उपयोग से गिनती को व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने पर विचार होगा। इसके साथ ही दानदाताओं के बैठने की सुविधा बेहतर करने के विकल्प भी तलाशे जाएंगे। अभी मशीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है।