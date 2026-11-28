बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी शनिवार को रामनगरी अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान राम के प्रति अपनी विशेष आस्था व्यक्त करते हुए कहा कि मिथिलावासी होने के नाते उनका प्रभु श्रीराम से गहरा जुड़ाव है। बिहार माता सीता की धरती है और भगवान राम का ससुराल है। ऐसे में अयोध्या पहुंचकर मन पुलकित हो जाता है।

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महिला आरक्षण पर विपक्ष को घेरा

मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि सबसे पहले हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन करेंगे। इसके बाद रामलला के दरबार में पहुंचकर उनका आशीर्वाद लेंगे। उन्होंने भगवान राम से बिहार की उन्नति, प्रगति और समृद्धि की कामना करने की बात कही।

परिसीमन बिल को लेकर पूछे गए सवाल पर विजय कुमार चौधरी ने कहा कि महिला आरक्षण कानून वर्ष 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है। ऐसे में अब विपक्ष की ओर से इस पर अड़ंगा लगाने की बात समझ से परे है।

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योगी सरकार के विकास कार्यों की तारीफ की

उन्होंने महिला सशक्तीकरण के मुद्दे पर बिहार सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत और सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। उनके मुताबिक, महिलाओं को राजनीतिक और रोजगार के क्षेत्र में अवसर देने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की। कहा कि योगी सरकार में प्रदेश में विकास के कई कार्य हुए हैं। डबल इंजन की सरकार लगातार विकास के लिए काम कर रही है।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए से मुकाबला करने से पहले विपक्ष को आपस में लड़ने से फुर्सत मिलनी चाहिए। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में विपक्ष का कोई भी दल मुकाबले में नजर नहीं आ रहा है। अयोध्या में भगवान राम के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने के साथ ही उन्होंने बिहार की समृद्धि और विकास की कामना की।