Video: मंदिर के नए सीईओ की ज्वाइनिंग और व्यवस्थाओं को लेकर महंत गोविंद गिरी ने की वार्ता

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राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव महंत गोविंद गिरी महाराज ने पत्रकारों से वार्ता कर श्रीराम मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी दी। उन्होंने मंदिर के नए सीईओ की ज्वाइनिंग के संबंध में बताया। महंत गोविंद गिरी ने कहा कि मंदिर की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के साथ ही तीज-त्योहारों के आयोजन को भी व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

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