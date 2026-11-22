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अयोध्या। रूदौली के मां कामाख्या नगर पंचायत धाम स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर सामाजिक परिवर्तन पार्क में रविवार को वीरांगना झलकारी बाई कोरी का 196वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर आयोजित समारोह में क्षेत्र के लोगों और समाज के विभिन्न वर्गों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। कार्यक्रम में वीरांगना के शौर्य, साहस, त्याग और देश के प्रति उनके बलिदान को याद किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष राधेश्याम त्यागी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों और वीरांगनाओं के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। झलकारी बाई कोरी का जीवन देशभक्ति, साहस और समर्पण की प्रेरणा देता है। उनकी जयंती पर समाज और क्षेत्र के लोगों की सहभागिता गौरव की बात है। विधायक रामचंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 जून को मां कामाख्या धाम पहुंचकर वीरांगना झलकारी बाई कोरी की प्रतिमा का अनावरण किया था। उनकी जयंती पर झलकारी बाई कोरी की स्मृति में गठित समिति की ओर से भव्य आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि वीरांगना ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया। उनके संघर्ष, त्याग और शौर्य से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती रहेगी। मां कामाख्या की पावन धरती पर नारी शक्ति की प्रतीक वीरांगना की प्रतिमा स्थापित होना पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। विधायक ने आयोजन में शामिल लोगों का स्वागत और अभिनंदन किया।

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