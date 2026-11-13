{"_id":"6af708724cac59e6f00c5220","slug":"video-video-ayathhaya-ma-hanamana-ja-ka-chhatha-para-sarasa-satharakada-ka-aayajana-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: अयोध्या में हनुमान जी की छठी पर सरस सुंदरकांड का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हनुमान जी के छठी महोत्सव पर कारसेवकपुरम स्थित भारत कल्याण प्रतिष्ठान के सभागार में संगीतमय सरस सुंदरकांड का आयोजन किया गया। किशोरी शरण जी महाराज ने संगीतमय पाठ के साथ प्रसंगों की व्याख्या कर श्रद्धालुओं को भावविभोर किया। शुभारंभ प्रभु श्रीराम, माता जानकी और हनुमान जी के विग्रहों के पूजन से हुआ। समापन हनुमान चालीसा और रामायण जी की आरती के साथ हुआ। इस दौरान चंपत राय, राजेंद्र सिंह पंकज, धनंजय पाठक सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।

... और पढ़ें