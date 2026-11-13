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अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर छठ पर्व पर दून एक्सप्रेस में चढ़ने को लेकर मारामारी
अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर छठ पर्व पर घर जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते दून एक्सप्रेस में यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। ट्रेन खचाखच भरी होने से यात्री गेट तक खड़े होकर सफर करने को मजबूर हैं। गलत बोगी में चढ़ने के दौरान ट्रेन चल पड़ी, जिससे गुजरात से आए कुछ श्रद्धालु ट्रेन में सवार नहीं हो सके। आरपीएफ जवानों ने उन्हें अगली ट्रेन से यात्रा करने की सलाह दी। भीड़ के कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
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