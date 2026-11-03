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अयोध्या में बच्चों ने विज्ञान कांग्रेस में दिखाए अपने नवाचार
अयोध्या में सिविल लाइन स्थित जेबी अकादमी में नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस यूपी का आयोजन किया गया। भारत सरकार के एनसीएसजी प्रोग्राम ऑफ एनसीटीसी टेस्ट जीएसटी की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित हुआ।
इस कांग्रेस का विषय 'साइंस एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी डिस्ट्रिक्ट लेबर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन' था। इसमें सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने नवाचारों को प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि और जजों को बच्चों ने अपने आविष्कारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट्स के उपयोग और महत्व को भी समझाया।
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