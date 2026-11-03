{"_id":"6ae9a154738ddf4a8f0178da","slug":"video-preparations-for-festival-of-lights-in-ayodhya-enter-final-stages-with-3-million-lamps-arriving-at-ghats-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या में अंतिम चरण में दीपोत्सव की तैयारी, घाटों पर पहुंचने लगे 30 लाख दीप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अयोध्या में अंतिम चरण में दीपोत्सव की तैयारी, घाटों पर पहुंचने लगे 30 लाख दीप
अयोध्या में दीपोत्सव-2026 को भव्य और व्यवस्थित बनाने की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। राम की पैड़ी सहित सरयू के 56 घाटों पर दीप सजाने के लिए दीपक पहुंचने लगे हैं। बुधवार से घाटों पर दीप बिछाने का काम शुरू हो जाएगा। इस बार 56 घाटों पर कुल 30 लाख दीप सजाए जाएंगे। सात नवंबर को दीपोत्सव का मुख्य आयोजन होगा। आयोजन को लेकर एक ओर जहां घाटों को दीपों से सजाने की तैयारी तेज हो गई है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।