अयोध्या में साकेत महाविद्यालय में बनने लगीं 14 झांकियां

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अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर साकेत महाविद्यालय परिसर में झांकियों का निर्माण शुरू हो गया है। सूचना विभाग की ओर से कुल 14 विषयों पर झांकियां तैयार की जा रही हैं। इनमें एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी), बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान योजना, पुलिस, डिफेंस कॉरिडोर और विकसित भारत सहित उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं व उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। फिलहाल झांकियों में लकड़ी का काम और पेस्टिंग की जा रही है। इसके बाद कलात्मक सजावट का कार्य होगा।

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