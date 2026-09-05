{"_id":"6a9c0c07573dfefb75008c3d","slug":"video-ayathhaya-ma-rathal-ka-tha-paramakha-saugdhaka-ka-mal-bugdha-sagata-85-karaugdha-sa-haga-kayakalpa-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या में रुदौली को दो प्रमुख सड़कों की मिली बड़ी सौगात, 85 करोड़ से होगा कायाकल्प","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अयोध्या के रुदौली में लंबे समय से बेहतर सड़क और सुगम आवागमन की उम्मीद लगाए बैठे रुदौली क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का काम अब धरातल पर उतरने जा रहा है।शनिवार को भेलसर में आयोजित कार्यक्रम में विधायक रामचंद्र यादव ने विधिवत पूजन-अर्चन किया और फीता काटकर दोनों परियोजनाओं का शिलान्यास किया। करीब 85 करोड़ 24 लाख रुपये की लागत से भेलसर-उमापुर रेछघाट और भेलसर-टिकैतनगर मार्ग का कायाकल्प किया जाएगा। शिलान्यास के बाद विधायक रामचंद्र यादव ने कहा कि सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की बुनियाद होती हैं। दोनों प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क व्यवस्था से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को बाजार, स्कूल, अस्पताल समेत अन्य जरूरी सेवाओं तक पहुंचने में आसानी होगी। भेलसर-उमापुर रेछघाट मार्ग इस परियोजना का सबसे बड़ा हिस्सा है। करीब 22.5 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर 57 करोड़ 65 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। वर्तमान में 5.5 मीटर चौड़े मार्ग को बढ़ाकर 12 मीटर किया जाएगा। इसके तहत सात मीटर चौड़ी डामर सड़क और दोनों ओर 2.50-2.50 मीटर की पटरी बनाई जाएगी। लोक निर्माण विभाग की ओर से इस मार्ग की टेंडर प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। निर्माण की जिम्मेदारी मेसर्स राज कंस्ट्रक्शन, सुल्तानपुर को दी गई है। प्रथम चरण के लिए 2.88 करोड़ रुपये की धनराशि भी जारी हो चुकी है। विभाग ने निर्माण कार्य को एक वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। दूसरी ओर भेलसर-टिकैतनगर मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण पर 27 करोड़ 59 लाख रुपये खर्च होंगे। करीब सात मीटर चौड़े इस मार्ग को 10 मीटर किया जाएगा। दोनों किनारों पर डेढ़-डेढ़ मीटर चौड़ी पटरी बनाई जाएगी। सड़क की चौड़ाई बढ़ने से वाहनों की आवाजाही आसान होने और जाम की समस्या कम होने की उम्मीद है। इन दोनों मार्गों का महत्व केवल रुदौली तक सीमित नहीं है। ये सड़कें आसपास के क्षेत्रों को अयोध्या, बाराबंकी और अमेठी से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके चौड़ीकरण से क्षेत्र के लोगों की आवाजाही आसान होने के साथ ही कृषि उपज को बाजार तक पहुंचाने में भी सुविधा होगी। सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया के तहत भेलसर-उमापुर रेछघाट मार्ग के दोनों किनारों का सीमांकन किया जा चुका है। चौड़ीकरण की जद में आने वाले भवनों और दुकानों पर लाल निशान लगाए गए हैं। निर्माण शुरू होने से पहले चिह्नित अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। पीडब्ल्यूडी के जेई मिथलेश कुमार ने बताया कि रेछघाट मार्ग की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। निर्माण कार्य जल्द शुरू कराया जाएगा। चौड़ीकरण की जद में आने वाले अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान कुलदीप सोनकर, पंकज शर्मा, आशीष वैश्य और विवेक गुप्ता समेत अन्य लोग मौजूद रहे। दोनों परियोजनाओं के पूरा होने के बाद रुदौली क्षेत्र में सड़क आवागमन की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। चौड़ी सड़कों से जहां यातायात सुगम होगा, वहीं जाम और दुर्घटनाओं की समस्या में भी कमी आने की संभावना है।

... और पढ़ें