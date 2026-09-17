{"_id":"6aabe9b9a1eaf7c85b05d2f0","slug":"video-ayathhaya-ma-bhalsara-umapara-rachhaghata-maraga-ka-haga-caugdhakaranae-calga-bldajara-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या में भेलसर-उमापुर रेछघाट मार्ग का होगा चौड़ीकरण, चलेगा बुलडोजर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अयोध्या जनपद के रुदौली भेलसर-उमापुर रेछघाट मार्ग के चौड़ीकरण में बाधक बन रहे अतिक्रमण के खिलाफ शुक्रवार से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होगी। मार्ग किनारे लगाए गए लाल निशान के दायरे में आने वाले भवनों और दुकानों को हटाया जाएगा। विभाग की कार्रवाई से पहले कई दुकानदारों ने खुद ही अपना निर्माण हटाना शुरू कर दिया है। अतिक्रमण हटाने को लेकर बुधवार शाम व्यापार मंडल और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। इसमें व्यापारियों ने बाजार क्षेत्र में सड़क की चौड़ाई 12 मीटर के बजाय 10 मीटर करने की मांग की। व्यापारियों ने कहा कि दो मीटर चौड़ाई कम होने से कई दुकानें और भवन कार्रवाई की जद में आने से बच सकते हैं। विभागीय अधिकारियों ने प्रस्तावित चौड़ीकरण के मानक में बदलाव से इनकार कर दिया। इसके चलते बैठक में कोई सहमति नहीं बन सकी। बैठक के बाद विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि सड़क का चौड़ीकरण निर्धारित मानक के अनुसार ही होगा। लाल निशान वाले अतिक्रमण को स्वयं हटाने के लिए लोगों को समय दिया गया है। इसके बावजूद जिन लोगों ने निर्माण नहीं हटाया, उनके खिलाफ शुक्रवार से बुलडोजर चलाया जाएगा। करीब 57 करोड़ 65 लाख रुपये की लागत से 22.5 किलोमीटर लंबे मार्ग का चौड़ीकरण कराया जा रहा है। वर्तमान में मार्ग 5.5 मीटर चौड़ा है, जिसे बढ़ाकर 12 मीटर किया जाएगा। सात मीटर डामर सड़क के साथ दोनों तरफ 2.50-2.50 मीटर की पटरी बनाई जाएगी। लोक निर्माण विभाग के जेई मिथलेश ने बताया कि शुक्रवार से लाल निशान वाले अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। मार्ग का निर्माण 12 मीटर चौड़ाई के निर्धारित मानक के अनुसार ही होगा।

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