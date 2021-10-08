Ayodhya News: सरकारी नाव तो लगाई लेकिन ईंधन देना भूले

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स्थिति यह रही कि पटरंगा माझा जाने के लिए अमर उजाला की टीम को खुद एक लीटर पेट्रोल मंगवाना पड़ा। नाविक रामसुध ने बताया कि नाव चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रशासन की ओर से नियमित रूप से ईंधन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। उनके अनुसार, करीब तीन महीने से नाव यहां तैनात हैं। ईंधन नहीं होने के कारण जरूरत पड़ने पर नाव चलाने में परेशानी होती है।नाविकों का कहना है कि कई बार नाव चलाने के लिए ग्रामीणों से पेट्रोल की व्यवस्था करने में मदद मांगनी पड़ती है। कुछ मौकों पर उन्हें अपनी जेब से पैसे खर्च कर ईंधन मंगवाना पड़ता है। तहसीलदार विजय कुमार गुप्ता ने जांच कराने की बात कही है।