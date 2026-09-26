{"_id":"6ab7da5fe3ba92aed00df977","slug":"video-auraiya-police-issue-alert-regarding-heavy-rainfall-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"औरैया: तेज बारिश को लेकर पुलिस का अलर्ट, नागरिकों से सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

औरैया जिले की पुलिस ने मौसम के मिजाज और हो रही लगातार तेज बारिश के मद्देनजर आम जनमानस को माइक के माध्यम से नागरिकों से पूरी तरह सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की है। पुलिस ने बहुत जरूरी काम होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलने की अपील की है। जिन इलाकों में पानी भरा हो या जहां तेज बहाव हो, तथा नदी-नालों के उफान पर होने की स्थिति में वहां जाने या रास्ता पार करने की बिल्कुल कोशिश न करें। बिजली के खंभों और खुले तारों से सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। बारिश के दौरान गाड़ी चलाते समय उसकी रफ्तार धीमी रखें तथा बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। किसी भी प्रकार की परेशानी या आपात स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल यूपी-112 पर कॉल करें।

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