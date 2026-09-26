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औरैया में आफत की बारिश: कच्चे मकान पर गिरा विशाल बबूल का पेड़, धान-सब्जियों की फसलें जलमग्न

Sat, 26 Sep 2026 11:56 AM IST
Himanshu Awasthi
Himanshu Awasthi Himanshu Awasthi
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:56 AM IST
rain wreaks havoc in Auraiya Massive acacia tree falls on a mud house paddy and vegetable crops submerged
औरैया जिले के सहार ब्लॉक अंतर्गत नौगवा ग्राम पंचायत के मजरा पुरवा महिपाल में पिछले 24 घंटे से हो रही अनवरत बारिश ने तबाही मचाई है। बारिश से गांव में भारी जलभराव हो गया है, जिससे रास्ते डूब गए हैं और कई कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। राजीव कुमार के कच्चे मकान पर बबूल का पेड़ गिर गया, जबकि चंद्रकांत शुक्ला के मकान की छत ढह गई। शिक्षण संस्थान बंद रहने से गतिविधियां ठप हैं, वहीं धान, बाजरा, तिल और सब्जियों की फसलों में पानी भरने से भारी नुकसान की आशंका है। ग्रामीणों ने बिधूना तहसील प्रशासन से जलनिकासी व्यवस्था और फसल-मकान के नुकसान के सर्वे की मांग की है।
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