औरैया में आफत की बारिश: कच्चे मकान पर गिरा विशाल बबूल का पेड़, धान-सब्जियों की फसलें जलमग्न

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औरैया जिले के सहार ब्लॉक अंतर्गत नौगवा ग्राम पंचायत के मजरा पुरवा महिपाल में पिछले 24 घंटे से हो रही अनवरत बारिश ने तबाही मचाई है। बारिश से गांव में भारी जलभराव हो गया है, जिससे रास्ते डूब गए हैं और कई कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। राजीव कुमार के कच्चे मकान पर बबूल का पेड़ गिर गया, जबकि चंद्रकांत शुक्ला के मकान की छत ढह गई। शिक्षण संस्थान बंद रहने से गतिविधियां ठप हैं, वहीं धान, बाजरा, तिल और सब्जियों की फसलों में पानी भरने से भारी नुकसान की आशंका है। ग्रामीणों ने बिधूना तहसील प्रशासन से जलनिकासी व्यवस्था और फसल-मकान के नुकसान के सर्वे की मांग की है।

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