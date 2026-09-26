औरैया: डेढ़ माह बाद घर पहुंचा शहीद जवान विनोद का पार्थिव अवशेष, 44 दिन बाद डीएनए से हुई पहचान, परिजन बेहाल

अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली में 14 अगस्त को आई अचानक बाढ़ में लापता हुए सराय अमिलिया निवासी सेना के जवान विनोद यादव की 44 दिन बाद पहचान हो सकी। डीएनए जांच रिपोर्ट के आधार पर शनिवार को उनकी पहचान की पुष्टि हुई और अस्थियां परिजनों को सुपुर्द की गईं। लंबे समय से बेटे की सकुशल वापसी की उम्मीद लगाए बैठे परिजनों के सामने जब उनकी अस्थियां पहुंचीं तो कोहराम मच गया। मां, पिता और भाई समेत परिवार के लोगों की आंखों से आंसू छलक पड़े। गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई।

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सराय अमिलिया निवासी विनोद यादव पुत्र महेंद्र यादव अग्निवीर योजना के शुरुआती दौर में सेना में भर्ती हुए थे। वह वर्तमान में 5वीं ग्रेनेडियर में तैनात थे। विनोद के परिवार में मां सुनीत देवी, पिता महेंद्र यादव और छोटा भाई अभिषेक हैं। पिता किसान हैं। बीते 14 अगस्त की शाम करीब 4:30 बजे अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली जिले के पाशु पानी स्थित सेना के कैंप में भारी बारिश और बादल फटने के बाद अचानक बाढ़ आ गई थी।