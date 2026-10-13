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औरैया: कन्नौज की किशोरी की हत्या का 23 दिन बाद खुलासा, पुलिस ने पिता समेत दो को किया गिरफ्तार

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 13 Oct 2026 02:41 PM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 02:41 PM IST







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बेला थाना क्षेत्र में 20 सितंबर को जंगल में मिले अज्ञात शव की गुत्थी पुलिस ने 23 दिन बाद सुलझा ली है। जमीन के नीचे दबे मिले शव की शिनाख्त कन्नौज की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी शिवानी के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में हत्यारोपी पिता समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ... और पढ़ें

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