औरैया: जमीन के नीचे दबे मिले शव की हुई शिनाख्त, 23 दिन बाद खुला किशोरी की हत्या का राज, पिता समेत दो गिरफ्तार

औरैया जिले में बेला थाना क्षेत्र में 20 सितंबर को जंगल में जमीन के नीचे मिले अज्ञात शव की पुलिस ने शिनाख्त कर ली है। जमीन में मिला शव कन्नौज की रहने वाली किशोरी का था। मामले में बेटी के हत्या के आरोप में पुलिस ने पिता समेत दो को गिरफ्तार किया है। अभी तक की जांच में बताया जा रहा है कि किशोरी दो बार किसी युवक के साथ चली गई थी, जिससे गुस्साए पिता ने बेटी की हत्या करने के बाद बेला थाना क्षेत्र में जमीन के नीचे गाड़ दिया था।

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जानकारी के मुताबिक, बेला थाना क्षेत्र के दलपपुर और भदौरियन पुरवा गांव के बीच सूनसान जंगल में एक शव मिलने की सूचना पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मशक्कत के बाद शव को बुल्डोजर की मदद से करीब तीन घंटे बाद बाहर निकलवाया और तफ्तीश शुरू की। शुरुआती दिनों में शव की शिनाख्त न होना पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था।