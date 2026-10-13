औरैया: शटरिंग मिस्त्री की संदिग्धावस्था में मौत, पेड़ से लटका मिला शव, फॉरेंसिक ने जुटाए साक्ष्य, जांच शुरू
Auraiya News: फूलपुर गांव के बाहर मंगलवार सुबह एक शटरिंग मिस्त्री का शव आम के पेड़ से फंदे पर लटका मिला है। मृतक की पहचान प्रमोद दोहरे के रूप में हुई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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औरैया जिले में फूलपुर गांव के बाहर मंगलवार की सुबह आम के पेड़ पर एक युवक का शव फंदे पर लटका मिला। ग्रामीणों ने उसकी पहचान गांव के ही रहने वाले प्रमोद दोहरे के रूप में की और मृतक के परिजनों को सूचना दी। इसके बाद मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और शव देख कोहराम मच गया।
फूलपुर गांव निवासी प्रमोद दोहरे (35) शटरिंग लगाने का काम करते थे। परिवार में उसके पत्नी संगीता और दो बेटे शिवा (13) और देव (10) है। सोमवार रात खाना खाने के बाद घर में सभी लोग सो गए। सुबह जब ग्रामीण नित्य क्रिया के लिए खेतों की तरफ गए, तो गांव के बाहर जंग बहादुर मिश्रा के खेत के पास खड़े आम के पेड़ पर एक युवक का शव लटका देखा।
रात में कब घर से निकले जानकारी नहीं
ग्रामीणों ने मृतक के घर वालों को सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे और प्रमोद का शव देख कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंचे अनंतराम चौकी इंचार्ज योगेंद्र सिंह ने परिजनों से जानकारी की। परिजनों ने पुलिस को बताया कि प्रमोद रात में कब घर से निकल गए, उन्हें इसकी जानकारी नहीं हुई। वहीं, फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलित किए।
शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा
मृतक तीन भाइयों में दूसरे नंबर का था। बेटे की मौत के बाद मां सियाराम और पिता राम सिंह के आंसू नहीं रुक रहे थे। वहीं, घटनास्थल पर मौजूद लोगों का कहना था कि मृतक शराब पीने का आदी था। इसके चलते अक्सर कलह होती थी। कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा।