औरैया: शटरिंग मिस्त्री की संदिग्धावस्था में मौत, पेड़ से लटका मिला शव, फॉरेंसिक ने जुटाए साक्ष्य, जांच शुरू

औरैया जिले में फूलपुर गांव के बाहर मंगलवार की सुबह आम के पेड़ पर एक युवक का शव फंदे पर लटका मिला। ग्रामीणों ने उसकी पहचान गांव के ही रहने वाले प्रमोद दोहरे के रूप में की और मृतक के परिजनों को सूचना दी। इसके बाद मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और शव देख कोहराम मच गया।

विज्ञापन



फूलपुर गांव निवासी प्रमोद दोहरे (35) शटरिंग लगाने का काम करते थे। परिवार में उसके पत्नी संगीता और दो बेटे शिवा (13) और देव (10) है। सोमवार रात खाना खाने के बाद घर में सभी लोग सो गए। सुबह जब ग्रामीण नित्य क्रिया के लिए खेतों की तरफ गए, तो गांव के बाहर जंग बहादुर मिश्रा के खेत के पास खड़े आम के पेड़ पर एक युवक का शव लटका देखा।