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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   VIDEO: दिनभर उमस और गर्मी के बाद, शाम को झमाझम बारिश से मिली राहत

VIDEO: दिनभर उमस और गर्मी के बाद, शाम को झमाझम बारिश से मिली राहत

Sun, 30 Aug 2026 08:26 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
Ishwar Ashish Bhartiya Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Sun, 30 Aug 2026 08:26 PM IST
VIDEO: दिनभर उमस और गर्मी के बाद, शाम को झमाझम बारिश से मिली राहत
दिनभर तेज गर्मी और उमस से रविवार को सुबह से लोग परेशान रहे। सुबह से ही वातावरण में नमी अधिक होने के कारण लोगों को गर्मी का असर तेज महसूस हुआ। दोपहर तक धूप और उमस के कारण लोगों को राहत नहीं मिल पा रही थी। सुबह एक बार बादलों की आवाजाही शुरू हुई तो लोगों को लगा कि बारिश होगी लेकिन पूरे दिन लोग मायूसी झेलने को मजबूर रहे। ऐसे में शाम सात बजे के बाद मौसम ने अपना रंग बदला और काले बादल आसमान में छा गए। देखते ही देखते बूंदाबांदी शुरू हुई और कुछ ही देर बाद झमाझम बारिश शुरू हो गई।
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