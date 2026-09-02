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VIDEO: हलषष्ठी पर शिवाला घाट और तमसा तट पर उमड़ा आस्था का सैलाब
अंबेडकरनगर। संतान की सुख-समृद्धि और दीर्घायु की कामना को लेकर बुधवार को हलषष्ठी पर्व पर जिलेभर में महिलाओं ने श्रद्धा और विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया। सुबह से ही प्रमुख नदी घाटों और मंदिरों पर महिलाओं की भीड़ जुटने लगी। व्रती महिलाओं ने पूजन कर संतान के स्वस्थ और सुखी जीवन की कामना की।
अकबरपुर के शहजादपुर स्थित शिवाला घाट पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पहुंचीं। महिलाओं ने नदी तट पर पूजन-अर्चन कर परंपरागत रूप से हलषष्ठी की पूजा की। घाट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। महिलाओं ने व्रत रखकर संतान की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना की।
वहीं जलालपुर में तमसा नदी घाट स्थित शिव मंदिर पर भी बड़ी संख्या में महिलाएं पूजन करने पहुंचीं। महिलाओं ने मंदिर में भगवान शिव का पूजन किया और नदी तट पर हलषष्ठी की पूजा कर संतान की मंगलकामना की। पर्व को लेकर मंदिर और घाटों पर पूरे दिन धार्मिक माहौल बना रहा।
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