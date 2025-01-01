फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Waterlogging from city to village; water on roads brings traffic to a halt

Ambedkar Nagar News: शहर से गांव तक जलभराव, सड़कों पर पानी ने रोकी रफ्तार

Wed, 02 Sep 2026 12:06 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर Updated Wed, 02 Sep 2026 12:06 AM IST
विज्ञापन
Waterlogging from city to village; water on roads brings traffic to a halt
 जिला अस्पताल के साइकिल स्टैंड में भरा पानी
अंबेडकरनगर। जिले में लगातार तीसरे दिन बारिश का दौर जारी रहने से शहर से लेकर गांव तक जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। सोमवार रात से मंगलवार को दिनभर रुक-रुककर हुई बारिश के चलते अकबरपुर, जलालपुर, टांडा, भीटी, सुलेमपुर और कटेहरी में जगह-जगह जलभराव हो गया। सड़कें और गलियां पानी में डूबने से लोगों को आवागमन में भारी परेशानी उठानी पड़ी।
विज्ञापन


अकबरपुर नगर पालिका क्षेत्र के गांधी नगर वार्ड, उसरहवा, शास्त्री नगर, अयोध्या मार्ग और टांडा मार्ग समेत कई इलाकों में सड़क किनारे और गलियों में पानी भरा रहा। बारिश के कारण बाजारों में भी लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई। कटेहरी बाजार में दुकानों तक पानी पहुंच गया। जलालपुर में भी कई स्थानों पर पानी जमा रहने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मंगलवार को जिले में अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज अयोध्या के मौसम वैज्ञानिक डॉ. सीताराम मिश्र ने बताया कि अगले दो दिनों तक जिले में बारिश के आसार बने हुए हैं।
विज्ञापन

-------------
सफाई के दावों पर उठे सवाल
बारिश से पहले नगर निकायों की ओर से नालों की सफाई के दावे किए गए थे, लेकिन लगातार बारिश ने इन दावों की हकीकत सामने ला दी। निचले इलाकों में पानी जमा होने के साथ ही कई स्थानों पर गंदगी और कचरे से अटी नालियां जलनिकासी में बाधा बनी हुई हैं। इससे लोगों को घरों से निकलने और वाहनों के आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं राजमणि वर्मा, ईओ नगर पालिका परिषद अकबरपुर का कहना है कि जलनिकासी की व्यवस्था को सुधारने के लिए सभी कर्मचारियों को अलर्ट पर रखा गया है।

 जिला अस्पताल के साइकिल स्टैंड में भरा पानी

 जिला अस्पताल के साइकिल स्टैंड में भरा पानी

 जिला अस्पताल के साइकिल स्टैंड में भरा पानी

 जिला अस्पताल के साइकिल स्टैंड में भरा पानी

 जिला अस्पताल के साइकिल स्टैंड में भरा पानी

 जिला अस्पताल के साइकिल स्टैंड में भरा पानी

 जिला अस्पताल के साइकिल स्टैंड में भरा पानी

 जिला अस्पताल के साइकिल स्टैंड में भरा पानी

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed