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जगदगुरू नारायणाचार्य स्वामी शाडिल्य महराज के श्रृंगवेरपुर धाम स्थित आश्रम में आज सप्त ऋषि पूजन के साथ यज्ञोपवीत पूजन संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि सप्त ऋषियों के पूजन से मिलता है अक्षय पुण्य लाभ। जगदगुरु स्वामी शाडिल्य महराज ने कहा कि सप्त ऋषि (ऋषि पंचमी) की पूजा मुख्य रूप से भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को की जाती है।

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