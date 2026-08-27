प्रयागराज : माघ मेला- 2027 की पहली बैठक में तैयारियों का खाका तय, 54 टेंडर होंगे, बढ़ेगा मेला क्षेत्र

मेला प्राधिकरण कार्यालय स्थित आई-ट्रिपल-सी सभागार में मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम और पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया की संयुक्त अध्यक्षता में माघ मेला 2026-27 की तैयारियों पर पहली बैठक हुई। जिसमें तय हुआ कि पीडब्ल्यूडी विभाग को 54 टेंडर कराने हैं, जिनमें नौ पांटून पुल शामिल हैं। इनमें से दो पुल अरैल साइड में बनाए जाएंगे। मेला प्राधिकरण सितंबर के पहले सप्ताह में भूमि समतलीकरण, स्वच्छता, तंबू और साज-सज्जा के तीन टेंडर जारी करेगा। मेला क्षेत्रफल 844 हेक्टेयर से बढ़कर 900-925 हेक्टेयर में होगा और सेक्टरों की संख्या सात से बढ़कर आठ होगी।

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मंडलायुक्त ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को मेला क्षेत्र के मुख्य और गाटा मार्गों का नक्शा प्रस्तुत करने को कहा। इसका उद्देश्य पीक डेज में भीड़ प्रबंधन और आवागमन को सुचारु बनाना है। जल निगम ने बताया कि मेला क्षेत्र में जलापूर्ति के लिए 80 बोरवेल उपलब्ध हैं, जिनमें से 28 का उपयोग होगा। पाइपलाइन और जल निकासी के टेंडर भी सितंबर के पहले सप्ताह में जारी होंगे। रेलवे और आर्मी के साथ समन्वय बैठकें भी निर्धारित की जाएंगी।