रक्षाबंधन 2027 : प्रेम और विश्वास की डोर से बंधे भाई-बहन, प्रयागराज में धूमधाम से मना रक्षाबंधन

भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन शुक्रवार को प्रयागराज में पूरे उत्साह और पारंपरिक तरीके से मनाया गया। सुबह से ही घरों में त्योहार की तैयारियां शुरू हो गई थीं। बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर आरती उतारी और उनकी कलाई पर रेशम की डोर बांधकर लंबी उम्र तथा सुख-समृद्धि की कामना की। भाइयों ने भी बहनों को यथोचित उपहार देकर उनकी रक्षा और सम्मान का संकल्प लिया।

रक्षाबंधन को लेकर बच्चों से लेकर युवाओं और बुजुर्गों तक में खासा उत्साह देखने को मिला। बाजारों में राखियों, मिठाइयों और गिफ्ट आइटम की दुकानों पर सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ रही। रंग-बिरंगी और आकर्षक राखियों की खूब खरीदारी हुई। मिठाई की दुकानों पर भी लोगों ने जमकर खरीदारी की।

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त्योहार पर अपने भाइयों के घर पहुंचने के लिए महिलाओं ने बड़ी संख्या में यात्रा की। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ रही, वहीं रोडवेज बसों में भी सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक भीड़ देखी गई। मुफ्त बस यात्रा की सुविधा का लाभ उठाकर महिलाएं अपने मायके और भाइयों के घर पहुंचीं और राखी बांधी। इससे बस अड्डों पर दिनभर चहल-पहल बनी रही। प्रयागराज के साथ ही प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में भी रक्षाबंधन का पर्व उत्साहपूर्वक मनाया गया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घर-घर राखी बांधने की रस्म हुई। कई स्थानों पर परिवार के लोग एकत्र हुए और साथ में त्योहार मनाया।