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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Raksha Bandhan 2027: Siblings bound by the thread of love and trust; Raksha Bandhan celebrated with great

रक्षाबंधन 2027 : प्रेम और विश्वास की डोर से बंधे भाई-बहन, प्रयागराज में धूमधाम से मना रक्षाबंधन

Fri, 28 Aug 2026 02:22 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 28 Aug 2026 02:22 PM IST
सार

Raksha Bandhan In Prayagraj : भाई-बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व प्रयागराज में परंपरागत उल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी दीर्घायु और उज्ज्वल भविष्य की कामना की तो भाइयों ने भी बहनों को उपहार देकर उनकी खुशियों का संकल्प दोहराया। शहर से गांव तक त्योहार को लेकर उत्साह नजर आया। रेलवे स्टेशनों और रोडवेज बसों में भीड़ रही।

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Raksha Bandhan 2027: Siblings bound by the thread of love and trust; Raksha Bandhan celebrated with great
रक्षा बंधन। सांकेतिक चित्र - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन शुक्रवार को प्रयागराज में पूरे उत्साह और पारंपरिक तरीके से मनाया गया। सुबह से ही घरों में त्योहार की तैयारियां शुरू हो गई थीं। बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर आरती उतारी और उनकी कलाई पर रेशम की डोर बांधकर लंबी उम्र तथा सुख-समृद्धि की कामना की। भाइयों ने भी बहनों को यथोचित उपहार देकर उनकी रक्षा और सम्मान का संकल्प लिया।

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रक्षाबंधन को लेकर बच्चों से लेकर युवाओं और बुजुर्गों तक में खासा उत्साह देखने को मिला। बाजारों में राखियों, मिठाइयों और गिफ्ट आइटम की दुकानों पर सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ रही। रंग-बिरंगी और आकर्षक राखियों की खूब खरीदारी हुई। मिठाई की दुकानों पर भी लोगों ने जमकर खरीदारी की।

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त्योहार पर अपने भाइयों के घर पहुंचने के लिए महिलाओं ने बड़ी संख्या में यात्रा की। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ रही, वहीं रोडवेज बसों में भी सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक भीड़ देखी गई। मुफ्त बस यात्रा की सुविधा का लाभ उठाकर महिलाएं अपने मायके और भाइयों के घर पहुंचीं और राखी बांधी। इससे बस अड्डों पर दिनभर चहल-पहल बनी रही। प्रयागराज के साथ ही प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में भी रक्षाबंधन का पर्व उत्साहपूर्वक मनाया गया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घर-घर राखी बांधने की रस्म हुई। कई स्थानों पर परिवार के लोग एकत्र हुए और साथ में त्योहार मनाया।

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मंत्री नंदी ने महिला पुलिसकर्मियों से बंधवाई राखी

कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने भी रक्षाबंधन का पर्व विशेष अंदाज में मनाया। उन्होंने पुलिस लाइन में महिला पुलिसकर्मियों से राखी बंधवाई। इसके बाद मुट्ठीगंज स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उन्हें राखी बांधी। क्षेत्र की महिलाओं ने आरती उतारकर तिलक लगाया और रक्षासूत्र बांधा। मंत्री ने सभी बहनों को शुभकामनाएं दीं और उनके सम्मान एवं सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता जताई।

बहनों ने मांगी भाइयों की लंबी उम्र

रक्षाबंधन पर बहनों ने पूजा की थाली सजाई। रोली, अक्षत और मिठाई के साथ भाइयों की आरती उतारी और उनकी कलाई पर राखी बांधी। इसके बाद भाइयों का मुंह मीठा कराया गया। भाइयों ने भी बहनों को उपहार देकर खुशियां साझा कीं।

बसों और ट्रेनों में बढ़ी भीड़

रक्षाबंधन पर बहनों के भाइयों के घर पहुंचने के कारण परिवहन व्यवस्था पर भी असर पड़ा। रेलवे स्टेशनों और रोडवेज बस अड्डों पर यात्रियों की भीड़ रही। महिलाओं ने मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ उठाते हुए बड़ी संख्या में सफर किया।

बाजारों में खूब हुई खरीदारी

राखी, मिठाई और गिफ्ट आइटम की दुकानों पर त्योहार का असर साफ दिखाई दिया। दुकानों पर सुबह से शाम तक ग्राहकों की आवाजाही बनी रही। बच्चों और युवाओं में आकर्षक डिजाइन वाली राखियों को लेकर विशेष उत्साह नजर आया।

नैनी जेल पहुंचकर बहनों ने बांधी राखी

सेंट्रल जेल और जिला जेल नैनी में रक्षाबंधन पर्व पर जेल के अंदर सजा काट रहे बंदियों को रक्षा सूत्र बांधने के लिए उनकी बहनें पहुंचीं। सुबह नौ बजे के बाद मुलाकात शुरू कराई गई। जेल प्रशासन की ओर से पर्व को लेकर रक्षा सूत्र मिठाई रोली टीका की व्यवस्था की गई है।

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