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Video- न्याय पालिका की स्वतंत्रता खत्म करने का प्रयास कर रही है भाजपा- प्रशांत भूषण

विनोद सिंह

Updated Sun, 04 Oct 2026 05:26 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 05:26 PM IST







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ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन की ओर से राष्ट्रीय कन्वेंशन का आयोजन प्रयागराज में किया गया। इसमे जाने माने अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भाजपा सरकार पर विगत 12 वर्षों में न्याय पालिका को कमजोर करने और न्याय पालिका की स्वतंत्रता पर हमला करने का आरोप लगाया। कार्यक्रम में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। ... और पढ़ें

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