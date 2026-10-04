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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Various programs to be organized on Ashok Singhal's birth anniversary; outline prepared.

अशोक सिंघल की जयंती पर आयोजित होंगे विविध कार्यक्रम, तैयार की गई रूपरेखा

Sun, 04 Oct 2026 05:25 PM IST
विनोद सिंह
vinod kumar singh विनोद सिंह
Updated Sun, 04 Oct 2026 05:25 PM IST
Various programs to be organized on Ashok Singhal's birth anniversary; outline prepared.
अशोक सिंघल के जन्म शताब्दी पर कार्यक्रम की जानकारी देते डॉ.राज नारायण प्रांत मंत्री।
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