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केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ताओं मे भरा जोश, चुनाव की तैयारियों में जुटने का किया आह्वान

विनोद सिंह

Updated Sat, 19 Sep 2026 03:56 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 03:56 PM IST







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केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ताओं मे भरा जोश, चुनाव की तैयारियों में जुटने का किया आह्वान।

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