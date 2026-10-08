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दिल्ली और लखनऊ में पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने मनाया ब्लैक डे

विनीश कुमार

Updated Thu, 08 Oct 2026 07:40 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 07:40 PM IST







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वोट चोरी के आरोपों और चुनाव आयोग के विरोध में कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को प्रयागराज में मशाल जुलूस निकाला। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी सचिव वरुण चौधरी के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने जुलूस में हिस्सा लिया। जुलूस निर्धारित मार्ग से होते हुए सुभाष चौराहे तक पहुंचा। ... और पढ़ें

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