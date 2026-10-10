देवी प्रतिमाओं के विसर्जन की पवित्र कुंड की व्यवस्था करें प्रशासन

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अमर उजाला संवाद कार्यक्रम के तहत नवरात्रि दुर्गा पूजा कमेटियों की बैठक में पूजा पंडालों की व्यवस्था और समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। अधिकांश कमेटी के लोगों ने साफ सफाई पर जोर दिया। कहा कि नौ दिन जिस देवी की पूजा अर्चना की जाती है उनकी प्रतिमा के विसर्जन के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था न होने से भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। विसर्जन के लिए कभी अंदावां तो कभी झूंसी में गंदे स्थान पर ताला बनाकर किया जाता है जिसमें कूड़ा करकट का ढेर रहता है। मांग की गई कि संगम के पास कृतिम कुंड बनाकर पवित्र गंगा जल में प्रतिमाओं के विसर्जन की व्यवस्था होनी चाहिए।

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