माघ मेला 2027 में श्रद्धालुओं को बेहतर यातायात सुविधा देने और शहर को जाम से राहत दिलाने की तैयारी तेज हो गई है। मलाका से स्टेनली रोड की ओर आने वाले सिक्स लेन ब्रिज की एक लेन 15 दिसंबर तक यातायात के लिए तैयार हो जाएंगी। इससे लखनऊ, प्रतापगढ़ और अयोध्या से आने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम. ने मेला अधिकारी ऋषि राज और विभागीय अधिकारियों के साथ मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की।

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एनएचएआई अधिकारियों ने मंडलायुक्त को बताया कि ब्रिज की दाहिनी तरफ की की एक लेन 15 दिसंबर तक यातायात के लिए खोलने की तैयारी है। इससे मेला क्षेत्र के साथ शहर में भी यातायात का दबाव कम करने में मदद मिलेगी। मंडलायुक्त ने सेक्टर एक में पांटून नंबर एक के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। पीडब्ल्यूडी की ओर से कराए जा रहे कार्यों की प्रगति जानी और जरूरी निर्देश दिए।\गत दिनों जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने भी सिक्स लेन पुल के निर्माण में देरी पर नाराजगी जताई थी। पुल निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण करने के दौरान कार्य की धीमी रफ्तार मिलने पर उन्होंने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को फटकार लगाई और 10 दिसंबर तक पुल के एक साइड का निर्माण कार्य हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया।जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा तक एक साइड का काम पूरा नहीं हुआ तो कार्यदायी संस्था के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसके अलावा अन्य आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।डीएम ने पुल निर्माण में गुणवत्ता के साथ सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यदायी संस्था को मशीनरी और मैनपावर बढ़ाकर निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा। पुल निर्माण की नियमित निगरानी के लिए सेतु निगम के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।