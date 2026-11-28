इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2025 का परिणाम रद्द कर नए सिरे से मेरिट सूची तैयार करने और दोबारा मुख्य परीक्षा कराने के आदेश ने आयोग के साथ-साथ इंटरव्यू दे चुके अभ्यर्थियों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। अब पीसीएस-2025 की मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से आयोजित करना आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।

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हालांकि, आयोग कोर्ट के आदेश की समीक्षा के बाद इसके खिलाफ डबल बेंच में अपील करेगा। पीसीएस के साथ-साथ सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ)-2025 से जुड़े आदेश के खिलाफ भी अपील की तैयारी की जा रही है। आयोग के सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने बताया कि डबल बेंच में अपील दाखिल करने के लिए शासन से अनुमति ली जाएगी।याचिकाकर्ताओं का तर्क है लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा की श्रेणीवार सूची तैयार करते समय अनारक्षित श्रेणी को सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित मान लिया। आरक्षित वर्ग (ओबीसी और एससी) के जिन अभ्यर्थियों ने अनारक्षित श्रेणी के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त किए थे उन्हें अनारक्षित सूची में रखने की बजाय उनकी ही आरक्षित श्रेणी में रखा गया। आयोग ने स्वीकार किया है कि प्रारंभिक परीक्षा में 321 ओबीसी और 43 अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के अभ्यर्थियों ने अनारक्षित श्रेणी के कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए थे।