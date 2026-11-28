प्रयागराज से सोनभद्र तक प्रस्तावित विंध्य एक्सप्रेस-वे के निर्माण की दिशा में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। परियोजना के तहत प्रयागराज जिले की फूलपुर, हंडिया और सोरांव तहसीलों के 71 गांवों की जमीन अधिग्रहीत की जाएगी। संबंधित तहसीलों में काश्तकारों की जमीनों की खतौनी का सत्यापन पूरा होने के बाद अगले सप्ताह से अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू किए जाने की तैयारी है।

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इस परियोजना के लिए कुल 800 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता निर्धारित की गई है। इसमें 650 हेक्टेयर जमीन किसानों से अधिग्रहीत की जाएगी जबकि शेष 150 हेक्टेयर सरकारी भूमि है। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लगभग 7,600 किसानों को कुल 1200 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) की ओर से इसके लिए मंजूरी दी गई है। विज्ञापन



तीन तहसीलों के 71 गांव होंगे प्रभावित



विंध्य एक्सप्रेस-वे के प्रयागराज जिले से गुजरने वाले हिस्से के लिए फूलपुर, हंडिया और सोरांव तहसीलों के 71 गांवों को चिह्नित किया गया है। भूमि अभिलेखों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसानों की जमीन अधिग्रहण से संबंधित औपचारिकताएं आगे बढ़ाई जाएंगी। परियोजना में निजी और सरकारी, दोनों श्रेणियों की भूमि का उपयोग प्रस्तावित है। कुल 800 हेक्टेयर में से 650 हेक्टेयर निजी भूमि किसानों से ली जाएगी। इस परियोजना के लिए कुल 800 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता निर्धारित की गई है। इसमें 650 हेक्टेयर जमीन किसानों से अधिग्रहीत की जाएगी जबकि शेष 150 हेक्टेयर सरकारी भूमि है। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लगभग 7,600 किसानों को कुल 1200 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) की ओर से इसके लिए मंजूरी दी गई है।विंध्य एक्सप्रेस-वे के प्रयागराज जिले से गुजरने वाले हिस्से के लिए फूलपुर, हंडिया और सोरांव तहसीलों के 71 गांवों को चिह्नित किया गया है। भूमि अभिलेखों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसानों की जमीन अधिग्रहण से संबंधित औपचारिकताएं आगे बढ़ाई जाएंगी। परियोजना में निजी और सरकारी, दोनों श्रेणियों की भूमि का उपयोग प्रस्तावित है। कुल 800 हेक्टेयर में से 650 हेक्टेयर निजी भूमि किसानों से ली जाएगी।

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