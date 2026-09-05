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शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी, जमकर की गई नारेबाजी

इलाहाबाद ब्यूरो

Updated Sat, 05 Sep 2026 08:21 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 08:21 PM IST







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सूबे में लाखों पद रिक्त होने के बाद भी 8 वर्षों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आया । 8 वर्षों में 15 से 20 लाख अभ्यर्थियों को 11 हजार भर्ती का झुनझुना देना कहाँ तक उचित है । हमारी मांग स्पष्ट है 60 शिक्षकों की भर्ती किया जाए। ... और पढ़ें

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