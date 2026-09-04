प्रयागराज : संगमनगरी में टोंस और मंदाकिनी की बाढ़ का दिखा असर,  निचले इलाकों में घरों तक पहुंचा पानी

टोंस और मंदाकिनी नदियों में आई बाढ़ का असर अब गंगा और यमुना के जलस्तर पर दिखाई देने लगा है। सहायक नदियों से लगातार आ रहे पानी ने जिले में बाढ़ की चिंता बढ़ा दी है। गंगा-यमुना के बढ़ते जलस्तर के कारण निचले इलाकों के घरों में पानी पहुंच गया है। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जाने के लिए मजबूर हैं। हालांकि, बृहस्पतिवार शाम से दोनों नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की रफ्तार थम गई जिससे फिलहाल कुछ राहत मिली है।

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शुक्रवार दोपहर एक बजे की बुलेटिन के अनुसार यमुना 82.42 मीटर और फाफामऊ में गंगा 82.99 मीटर पर दर्ज की गई। छतनाग में गंगा का जलस्तर 82 मीटर रहा, जबकि बक्शी बांध पर यह 82.18 मीटर दर्ज हुआ। गंगा-यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचने के बाद थम गईं। जिले में चेतावनी का निशान 83.734 मीटर और खतरे का निशान 84.734 मीटर पर है।