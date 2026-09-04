Janmashtami 2026 : संगमनगरी में धूमधाम से मनाई गई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, सजाई गईं माखनचोर की झांकियां

प्रयागराज में जन्माष्टमी के अवसर पर घरों से लेकर मठ-मंदिरों तक विशेष सजावट की गई। श्रद्धालुओं ने बाल गोपाल को नए वस्त्र पहनाकर पालने में विराजमान कराया। मंदिरों में फूलों, रंग-बिरंगी रोशनी और आकर्षक सजावट के बीच भगवान श्रीकृष्ण की विभिन्न लीलाओं की झांकियां सजाई गईं। माखन चोरी, कंस वध, राधा-कृष्ण की प्रेमलीला, गोपियों के साथ महारास, पूतना वध, गोचारण और बाल कृष्ण की लीलाओं पर आधारित झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रहीं। बच्चों में भी जन्माष्टमी को लेकर खास उत्साह दिखाई दिया। अनेक बच्चे कृष्ण और राधा के स्वरूप में सजे नजर आए।

मध्यरात्रि में हुआ श्रीकृष्ण का जन्म



रात्रि में जैसे-जैसे भगवान के जन्म का निर्धारित मुहूर्त निकट आया, मंदिरों में भजन-कीर्तन और संकीर्तन का क्रम तेज होता गया। मध्यरात्रि में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म की घोषणा के साथ ही शंख, घंटे और घड़ियाल बज उठे। श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर बाल गोपाल का स्वागत किया। मंदिरों में ‘नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की’, ‘हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की’ जैसे पारंपरिक भजनों और ‘भये प्रगट कृपाला, दीन दयाला’ के गायन से वातावरण गूंजता रहा। श्रद्धालु भक्ति में झूमते और भगवान श्रीकृष्ण के जयकारे लगाते रहे।