भदोही के दो लोगों ने ली थी जमीन

जांच में पता चला है कि मुंबई पुलिस की गिरफ्त में आए भदोही निवासी रजनीश रामचंद्र मिश्रा और शिवधन शंभूनाथ मिश्रा ने करीब तीन बीघा जमीन लीज पर ली थी। पुलिस अब जांच कर रही है कि जमीन लेने से लेकर लैब तैयार करने तक में कौन-कौन लोग शामिल थे।

70-80 पुलिसकर्मियों की तैनाती, फिर भी नहीं मिला सुराग

कोसड़ा कला में एमडी तैयार करने की गतिविधियां चलती रहीं और स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी नहीं हुई। मांडा थाने में करीब 70 से 80 पुलिसकर्मी तैनात हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इतने लंबे समय तक जमीन पर गतिविधियां चलती रहीं तो हल्का प्रभारी और स्थानीय खुफिया तंत्र को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई? पुलिस के आला अधिकारी अब अपने स्तर से भी मामले की पड़ताल कर रहे हैं।

मुंबई पुलिस की कार्रवाई ने खोली पोल

मुंबई पुलिस की जांच के बाद स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया के स्तर से भी गंभीर मामलों में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए जाते रहे हैं। इसके बावजूद अपराध और अपराधी दोनों फल-फूल रहे हैं।